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Başkan Görgel; “Şehrimizin inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz”

 Ülke TV canlı yayınına katılan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizde hem ihya ve inşa çalışmaları hem de hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için faaliyetlerimiz kesintisiz sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kahraman şehrimizi eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Başkan Görgel; “Şehrimizin inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz”

Başkan Görgel; “Şehrimizin inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz”

 Ülke TV canlı yayınına katılan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizde hem ihya ve inşa çalışmaları hem de hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için faaliyetlerimiz kesintisiz sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kahraman şehrimizi eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:48

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ülke TV ekranlarında Erman Yapan moderatörlüğünde yayınlanan Haber 13 programının canlı yayın konuğu oldu.Azerbaycan Mahallesi inşaat alanında gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Fırat Görgel; kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, şehir merkezi kentsel tasarım projesi, sosyal ve kültürel faaliyetler ile Geleneksel Ağustos Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 “Yeni Kahramanmaraş’ı Hep Birlikte İnşa Ediyoruz”

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımların kesintisiz sürdüğünü aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan kentsel tasarım projesi hızla ilerliyor. 4 binin üzerinde konut ve iş yerinin yapımında büyük aşama kat edildi. Rezerv alanlarda toplu konutların yapımı, sağlık tesisleri, sanayi bölgeleri ve öğrenim yuvalarımızın inşası da devam ediyor. Şehrimiz adeta şantiye alanına dönmüş durumda. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında hep birlikte yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Hiçbir zaman desteğini şehrimizden eksik etmedi, daima bizlerle oldu” diye konuştu.

 “Ağustos Fuarı’na İlgi Son Derece Fazla”

20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’na ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Fırat Görgel, “Deprem sonrası vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artırmak için de çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler hayata geçiriyoruz. Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı bunlardan bir tanesi. Hamdolsun vatandaşlarımız fuarımıza çok büyük ilgi gösteriyor. Yetişkin vatandaşlarımız fuarda anılarını tazelerken gençlerimiz ve çocuklarımız da orada yeni anılar biriktiriyor. Fuarımız esnaflarımıza da can suyu oldu. Şehrimizde hem ihya ve inşa çalışmaları hem de hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için faaliyetlerimiz kesintisiz sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kahraman şehrimizi eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel; “Şehrimizin Inşası Noktasında Yoğun Gayretimizi Sürdürüyoruz”
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