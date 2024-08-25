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Başkan Görgel sel sonrası ekiplerle sahaya indi!

Sağanak yağışın ardından alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel, “15 araç ve 40 personelle şehir merkezimizde sağanak yağışların getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz sabaha kadar sahada olmaya devam edecek. Bu sorunları bir daha yaşamamak için şehir genelinde çok yoğun bir altyapı seferberliği başlattık. İnşallah 2 yıl içerisinde altyapı noktasında önemli bir aşama kat edeceğiz. Bu süreçte bizlere sabır gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun” dedi.

Başkan Görgel sel sonrası ekiplerle sahaya indi!

Başkan Görgel sel sonrası ekiplerle sahaya indi!

Sağanak yağışın ardından alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel, “15 araç ve 40 personelle şehir merkezimizde sağanak yağışların getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz sabaha kadar sahada olmaya devam edecek. Bu sorunları bir daha yaşamamak için şehir genelinde çok yoğun bir altyapı seferberliği başlattık. İnşallah 2 yıl içerisinde altyapı noktasında önemli bir aşama kat edeceğiz. Bu süreçte bizlere sabır gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun” dedi.

25 Ağustos 2024 Pazar 01:04

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağışın ardından sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yağışın getirmiş olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Fırat Görgel, “Saat 20.00 sularında şehrimizde başlayan sağanak yağışlar sonucu bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. 15 araç ve 40 personelle şehir merkezimizde sağanak yağışların getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz sabaha kadar sahada olmaya devam edecek. Bu sorunları bir daha yaşamamak için şehir genelinde çok yoğun bir altyapı seferberliği başlattık. Şehrimizin geleceği için bu çalışmaları yapmak durumundayız. 2 yıl içerisinde şehrimizin altyapısını yaklaşık 20 Milyar TL’lik bir yatırımla baştan uca yenileyeceğiz. Bu süreçte bizlere sabır gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel Sel Sonrası Ekiplerle Sahaya Indi!
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