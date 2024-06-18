Başkan Görgel, Stk Temsilcileri Ve Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ve bayramlaşma programlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen Sivil Toplu Kuruluşları Bayramlaşma Töreni’ne katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal,Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin,Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un da yer aldığı programda STK temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, tüm katılımcıların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

“Birlik Beraberliğimiz Daim Olsun”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kurban Bayramı’mızın ikinci gününde bir aradayız. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan STK’larımıza da teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş’ımızı çok daha iyi noktalara taşımak için tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisindeyiz. Paydaşlarımızdan bir tanesi de STK’larımız. Çeşitli programlarda STK’larımızla bir araya geliyor, şehrimize dair istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da birlik beraberliğimiz devam edecek. Şehrimiz için hep birlikte var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yolda vermiş oldukları emek için tüm STK’larımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın; şehrimize, aziz milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.