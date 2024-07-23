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Başkan Görgel talimat verdi! Kira ücreti yarıya indi!

Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken Başkan Fırat Görgel’den esnaflara sevindirici haber geldi.

Başkan Görgel talimat verdi! Kira ücreti yarıya indi!

Başkan Görgel talimat verdi! Kira ücreti yarıya indi!

Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken Başkan Fırat Görgel’den esnaflara sevindirici haber geldi.

23 Temmuz 2024 Salı 10:10

Fuarda yer almak isteyen esnafların dükkân kira bedeli Başkan Fırat Görgel’in talimatıyla %50 oranında indirildi.

20 yıl aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden vatandaşlarla buluşturulmaya hazırlanan Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken fuarda yer alacak esnaflara sevindirici haber geldi.

Fuarda yer almak isteyen esnafların dükkân kira bedeli Başkan Fırat Görgel’in talimatıyla %50 oranında indirildi. Fuara katılım sağlamak isteyen esnaflar için başvuru süresi ise 25 Temmuz Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Fuarda dükkân kiralamak isteyen esnaflar, 0552 983 24 09 numaralı telefonla irtibat kurarak veya Tarihi Köker Konağı’nda bulunan Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecek.

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Başkan Görgel Talimat Verdi! Kira ücreti Yarıya Indi!
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