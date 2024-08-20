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Başkan Görgel Talimat Verdi, Özel Gereksinimli Çiftin Ulaşım Sorunu Çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel’in talimatı ile Onikişubat Yusuflar Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin hanelerine ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Hanelerine ulaşım konfor ve güvenliği artırılan çift, Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Başkan Görgel Talimat Verdi, Özel Gereksinimli Çiftin Ulaşım Sorunu Çözüldü

Başkan Görgel Talimat Verdi, Özel Gereksinimli Çiftin Ulaşım Sorunu Çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel’in talimatı ile Onikişubat Yusuflar Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin hanelerine ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Hanelerine ulaşım konfor ve güvenliği artırılan çift, Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

20 Ağustos 2024 Salı 18:31

Hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik çerçevesinde de daima vatandaşların yanında olmayı, özellikle özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler hayata geçirmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin talebine de kayıtsız kalmadı. Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Başkan Fırat Görgel ile karşılaşan Sarıtaş çifti, hanelerine ulaşım sağlayan yolun iyileştirilmesini talep etti. Özel gereksinimli çiftin talebi üzerine Başkan Fırat Görgel’in talimatıyla Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde yaşayan çiftin hanelerine ulaşım sağlayan arterin konfor ve güvenliği artırıldı. Geçtiğimiz ay dünya evine giren Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğün töreninde de yanında olarak desteklerini eksik etmeyen Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çiftin hanelerine ulaşım kolaylığı da sağladı.

“Fırat Görgel Başkanımız Sorunumuzu Çözüme Kavuşturdu”

Özel gereksinimli Cuma Sarıtaş, “Evimize ulaşımda sorun yaşıyorduk. Fırat Görgel Başkanımızdan yolumuzun yapılmasını rica ettik. Sağ olsun Başkanımız da ekiplere talimat verdi ve yolumuz yapıldı. Ulaşımımız kolaylaştırıldı. Fırat Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu. Eşi Arzu Sarıtaş ise, “Ağustos Fuarı’nda Fırat Görgel Başkanımızla karşılaştık. Başkanımızdan yolumuzun yapılmasını talep ettik. Başkanımız da sağ olsun talebimizi geri çevirmedi ve yolumuz yapıldı. Büyük bir sorunumuz Fırat Görgel Başkanımız ile çözüme kavuştu” diye konuşu.

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Başkan Görgel Talimat VerdiÖzel Gereksinimli Çiftin Ulaşım Sorunu Çözüldü
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