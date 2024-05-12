Başkan Görgel: “Tüm annelerimizin anneler günü’nü tebrik ediyorum”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi annelerine yönelik program düzenledi. Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki,Vali Yardımcısı Emre Cebeci,Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya,Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman,Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt,Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile şehit ve gazi eşleri de yer aldı. Katılımcılarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Fırat Görgel, şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti.

Şehitlerimizin Emaneti Baş Tacımız

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Medeniyetimiz için çok önemli olan şehitlik ve annelik kavramı bugün bu mekânda bir arada. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Şehitlerimizin emaneti daima baş tacımız. Çeşitli vesilelerle şehit ailelerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Anneler Günü de belki bu vesilelerin en güzeli. İnşallah bundan sonra da daima birlikte olmaya devam edeceğiz. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” cümlelerini kaydetti.