Başkan Görgel: “Turizm potansiyelimizi artıracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın Belediyesi tarafından düzenlenen Andırın 1. Su Sporları ve Doğa Festivali’ne katıldı. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve vatandaşların katılımıyla Andırın’ınKargaçayırı Mahallesi’nde gerçekleştirilen kano yarışlarında, bölge şehirlerden gelen 300 sporcu kıyasıya mücadele etti. Prof. Dr. Vahit Kirişci, Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, yarışta dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti.

Her Alanda İnşa ve İhya Çalışmaları Sürüyor

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle cennet ilçemiz Andırın’dahemşehrilerimizle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehrimizde hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimizin her yerinde inşa ve ihya çalışmalarımız devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın moral ve motivasyona çok ihtiyacı var.Bugün de hep birlikte çok güzel bir organizasyonda bir aradayız. Ahmet Sinan Gökşen başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm Potansiyelimizi Artıracağız

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin artırılması noktasında ciddi projelerin hazırlandığını vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız çok kıymetli doğa harikası mekânlara sahip. Andırın ilçemiz de turizm ve kültür şehri olmamıza büyük katkı sağlayan ilçelerimizden biri. İnşallah hayata geçireceğimiz projelerle Kahramanmaraş’ımızın tüm doğal güzelliklerini Türkiye’ye tanıtacağız. Böylece turizm alanlarımızı canlandıracak ve şehrimizin katma değerini artıracağız. Ziyaretçi sayımız ve turizm gelirlerimiz de artacak” diye konuştu.