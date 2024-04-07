Başkan Görgel, Ülkü Ocakları’nın Birlik Beraberlik İftarına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel 4. İftar Sofrası programına katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı programda vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Görgel, “Birlikte yol yürüdüğümüz Ülkü Ocaklarımızın Geleneksel 4. Birlik ve Beraberlik İftarında teşkilatlarımızla açtık orucumuzu. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Birlik ve beraberlik içinde nice Ramazan-ı Şeriflere inşallah. Ülkü Ocakları İl Başkanlığımıza ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.