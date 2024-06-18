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Başkan Görgel: “Yaşlılarımız baş tacımız”

Kurban Bayramı arifesi huzurevini ziyaret ederek şehrin ulu çınarlarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, “Kurban Bayramı arifesi huzurevimizi ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Rabbim hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip eylesin. Yaşlılarımız baş tacımız” dedi.

Başkan Görgel: “Yaşlılarımız baş tacımız”

Başkan Görgel: “Yaşlılarımız baş tacımız”

Kurban Bayramı arifesi huzurevini ziyaret ederek şehrin ulu çınarlarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, “Kurban Bayramı arifesi huzurevimizi ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Rabbim hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip eylesin. Yaşlılarımız baş tacımız” dedi.

18 Haziran 2024 Salı 12:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı arifesi Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek şehrin ulu çınarlarıyla bir araya geldi. Vali MükerremÜnlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürüMüslüm Ferdi Bozkurt’un da yer aldığı ziyarette yaşlılarla sohbet eden Başkan Görgel, ulu çınarlara karanfil hediye ederek Kurban Bayramlarını kutladı. Huzurevi idarecileri ve çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Görgel, kurumun faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

“İhtiyaç Sahibi Yaşlılarımızın Yanındayız”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşasını sürdürürken bir yandan da sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerimize durmaksızın devam ediyoruz. Bizler daima vatandaşlarımızın yanındayız. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talebini karşılamak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sıcak yemek, evlerinin temizliği, kişisel bakımları ve sağlık kontrollerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Sağ olsun ekiplerimiz yaşlılarımızı yalnız bırakmıyor. Bugün de Kurban Bayramı arifesi huzurevimizi ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Rabbim hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip eylesin. Yaşlılarımız baş tacımız. Birlik beraberliğimiz daim olsun” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Yaşlılarımız Baş Tacımız”
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