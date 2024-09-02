Başkan Görgel, Yeni Adli Yılın Açılış Programına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2024- 2025 Adli Yılı açılış programına katıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş Adliyesi’nde düzenlenen programında; Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, mahkeme başkanları, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı ve Baro Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Jandarma KomutanıTuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ilçe belediye başkanları ve yargı mensupları da yer aldı.2024 - 2025 adli yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Adli yargı yılını en içten dileklerimle kutluyor, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasında özveriyle çalışan; mensubu olmaktan gurur duyduğum tüm hukuk camiasına yeni adli yılda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.