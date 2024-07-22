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Başkan Görgel: “Yeni enerji hamlemizi hayata geçiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu destekleriyle şehre kazandıracağı GES projesinde ihale süreci başladı. Başkan Görgel, “ Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla Pazarcık ilçemiz Karabıyıklı Mahallemizde hayata geçireceğimiz 6 Megavat GES projemizin ihale sürecini başlattık. Bu projeyle şehrimizi daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Görgel: “Yeni enerji hamlemizi hayata geçiriyoruz”

Başkan Görgel: “Yeni enerji hamlemizi hayata geçiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu destekleriyle şehre kazandıracağı GES projesinde ihale süreci başladı. Başkan Görgel, “ Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla Pazarcık ilçemiz Karabıyıklı Mahallemizde hayata geçireceğimiz 6 Megavat GES projemizin ihale sürecini başlattık. Bu projeyle şehrimizi daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:15

6 Şubat depremlerinin ardından altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sağlık komplekslerine, yeşil alanlardan sosyal donatılara kadar şehri tüm alanlarda tekrar ayağa kaldırmak ve ileri taşımak için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir enerji hamlesini daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, elektrik enerjisi öz tüketimini karşılamak için Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’ne 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali kuracak. Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılaması ve enerji giderlerinden aylık 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlaması hedeflenen projenin yapımı için 8 Ağustos Perşembe günü ihaleye çıkılacak. 100 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan yatırımla;yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, karbon emisyon miktarının düşürülmesi ve Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

“Şehrimizi Yeşil ve Sürdürülebilir Geleceğe Taşımayı Hedefliyoruz”

Güneş Enerji Santrali projesinin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Güneş ışınım değerlerine göre en yüksek verime sahip bölgede yer alan şehrimiz, güneş enerji yatırımları noktasında da önemli bir potansiyele sahip. Ülkemizin 8’inci büyük güneş enerjisi şehri konumundayız. Sahip olduğumuz bu potansiyelden faydalanmak için bizler de çeşitli projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle bir projeyi daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla Pazarcık ilçemiz Karabıyıklı Mahallemizde hayata geçireceğimiz 6 Megavat GES projemizin ihale sürecini başlattık. Bu projeyle şehrimizi daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca belediyemizin enerji ihtiyacını temiz enerji kaynaklarından elde ederek enerji maliyetlerimizi azaltacak ve buradan elde ettiğimiz tasarrufla yeni yatırımları şehrimize kazandıracağız. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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Başkan Görgel: “Yeni Enerji Hamlemizi Hayata Geçiriyoruz”
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