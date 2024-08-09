Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

Başkan Görgel: “Yeni hastanemiz Afşin’e hayırlı olsun”

Afşin’e kazandırılacak 150 yataklı yeni devlet hastanesinin temel atma törenine katılan Başkan Görgel, “İlçemizin sağlık noktasındaki sorununu çözüme kavuşturacak çok önemli bir yatırım. Afetlere dayanıklı ve son derece modern bu hastanemizin Afşin’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Görgel: “Yeni hastanemiz Afşin’e hayırlı olsun”

Başkan Görgel: “Yeni hastanemiz Afşin’e hayırlı olsun”

Afşin’e kazandırılacak 150 yataklı yeni devlet hastanesinin temel atma törenine katılan Başkan Görgel, “İlçemizin sağlık noktasındaki sorununu çözüme kavuşturacak çok önemli bir yatırım. Afetlere dayanıklı ve son derece modern bu hastanemizin Afşin’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

09 Ağustos 2024 Cuma 16:03

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken şehre yeni sağlık kompleksleri de kazandırılıyor. Şehir merkezinin yanı sıra Türkoğlu ve Nurhak’ta yeni sağlık tesislerinin yapımı sürerken Afşin’de de yeni devlet hastanesinin temelleri atıldı. Temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve vatandaşlar da yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi’nin temelleri atıldı.

“Sağlık Altyapımız Güçleniyor”

Temelleri atılan yeni hastanenin Afşin’e hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinden ciddi oranda etkilenen sağlık altyapımızı güçlendirmek için Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize yeni sağlık kompleksleri kazandırılmaya devam ediyor. Bugün de Afşin’e kazandırılacak 150 yataklı yeni devlet hastanesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. İlçemizin sağlık noktasındaki sorununu çözüme kavuşturacak çok önemli bir yatırım. Afetlere dayanıklı ve son derece modern bu hastanemizin Afşin’imize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hemşehrilerimize uzun yıllar boyunca hizmet verecektir. Sağlık altyapımızın güçlendirilmesini noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “Yeni Hastanemiz Afşin’e Hayırlı Olsun”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
Organize sanayi ve kavlaklı’nın ulaşımı iyileştiriliyor!
Organize sanayi ve kavlaklı’nın ulaşımı iyileştiriliyor!
Kahramanmaraş’ta Atık Malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!
Kahramanmaraş’ta Atık Malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!
Süheyl ve Behzat Uygur'la "Şahane Pazar" Kahramanmaraş’a geliyor!
Süheyl ve Behzat Uygur'la "Şahane Pazar" Kahramanmaraş’a geliyor!
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber