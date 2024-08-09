Başkan Görgel: “Yeni hastanemiz Afşin’e hayırlı olsun”

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken şehre yeni sağlık kompleksleri de kazandırılıyor. Şehir merkezinin yanı sıra Türkoğlu ve Nurhak’ta yeni sağlık tesislerinin yapımı sürerken Afşin’de de yeni devlet hastanesinin temelleri atıldı. Temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve vatandaşlar da yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi’nin temelleri atıldı.

“Sağlık Altyapımız Güçleniyor”

Temelleri atılan yeni hastanenin Afşin’e hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinden ciddi oranda etkilenen sağlık altyapımızı güçlendirmek için Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize yeni sağlık kompleksleri kazandırılmaya devam ediyor. Bugün de Afşin’e kazandırılacak 150 yataklı yeni devlet hastanesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. İlçemizin sağlık noktasındaki sorununu çözüme kavuşturacak çok önemli bir yatırım. Afetlere dayanıklı ve son derece modern bu hastanemizin Afşin’imize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hemşehrilerimize uzun yıllar boyunca hizmet verecektir. Sağlık altyapımızın güçlendirilmesini noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.