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Başkan Görgel: “Yolun sonu bayram olsun”

Kurban Bayramı’nın ilk günü trafik denetim noktalarını ziyaret eden Başkan Görgel, “Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Bu bayramda herhangi bir acı yaşamayalım. Yolun sonu bayram olsun” dedi.

Başkan Görgel: “Yolun sonu bayram olsun”

Başkan Görgel: “Yolun sonu bayram olsun”

Kurban Bayramı’nın ilk günü trafik denetim noktalarını ziyaret eden Başkan Görgel, “Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Bu bayramda herhangi bir acı yaşamayalım. Yolun sonu bayram olsun” dedi.

18 Haziran 2024 Salı 12:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan trafik denetim noktalarını ziyaret ederek kolluk kuvvetleri ile bir araya geldi. Vali MükerremÜnlüer ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyaretlerde, görev başındaki personellerin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Görgel, bir süre de trafik kontrollerine eşlik etti. Yolculuğa çıkan vatandaşlarla sohbet eden ve hayırlı yolculuklar dileklerini ileten Başkan Görgel, trafik kurallarına dikkat etmeleri noktasında da vatandaşlara ricada bulundu.

“Bu Bayramda Bir Acı Yaşamayalım”

Trafik denetimlerinin ardından programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “‘Yolun Sonu Bayram Olsun’ mottosuyla Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürümüz ile birlikte trafik denetimlerine eşlik ettik. Yolculuğa çıkan hemşehrilerimizden trafik kurallarına uymaları noktasında ricada bulunduk. Bayramda yola çıkacak hemşehrilerimize buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Bu bayramda herhangi bir acı yaşamayalım. Yolun sonu bayram olsun inşallah. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın; şehrimize, aziz milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Yolun Sonu Bayram Olsun”
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