Başkan Görgel’den Berat Kandili Mesajı

Berat Kandili’nin Cenab-ı Hakk’ın kullarını bağışlamak için bahşettiği önemli gecelerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Görgel, “Bu gecede yapılan duaların kabul olacağını vurgulayarak idrak ettiğimiz mübarek üç aylar içerisinde yer alan kutlu gecelerden biri, Ramazan-ı şerifin müjdecisi Berat Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kamerî aylardan Şaban ayının 15. gecesi olan Leyle-i Berat, kulların; af, mağfiret, rahmet, dünyevî ve uhrevî lütuf ve ihsanlara nâil olma vesilesidir. İnanıyorum ki bütün İslam âlemi bu gece, bir yandan kendisi için af dilerken diğer yandan da insanlığın selameti için dua edecektir. Rabbim dualarımızı kabul buyursun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel, mesajını “Kulluk bilinciyle Allah’a açılan ellerin tüm insanlığın selametine, huzuruna, refahına, bütün elem ve kederlerden kurtuluşuna vesile olması en büyük duamızdır. Başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere bütün Müslümanların Berat Gecesi mübarek olsun.” şeklinde tamamladı.