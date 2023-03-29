Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”

Şehrin ihya ve inşası noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde ticari hayatın canlanması için inşa edilecek esnaf çarşısı ile depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında oluşturulacak geçici barınma merkezi alanlarında incelemelerde bulundu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, alanlarda yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Alan ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör; şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyacının karşılanması noktasında emek veren herkese teşekkür etti.

Yoğun Gayret Gösteriliyor

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması ve ticari hayatın canlanması noktasında ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimizle yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada önemli aşama kat ettik. Şehrimizin farklı noktalarında kurulan çadır ve konteyner kentler ile diğer alanlarda 600 binin üzerinde hemşehrimizin barınmasını sağlıyoruz. Şehrimizde kurulan konteyner sayısı 8 bin 700’ü aştı. Bu sayılar artmaya devam ediyor. Geçici esnaf çarşılarımızda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanan geçici çarşılarımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Şehrimize yeni geçici barınma merkezi ile esnaf çarşıları inşa ediliyor. Bugün de koordinatör valilerimiz ve milletvekilimizle birlikte bu alanlarda incelemelerde bulunduk. Şehrimizin yeniden imarı noktasında el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz” cümlelerini kaydetti.