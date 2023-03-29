Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”

Geçici Çarşı alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda yapımına başlanan 44 Konteyner Çarşı’nın 24’ü tamamlandı. Bu alanlara 800’ün üzerinde esnafımız yerleşti. Çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”

Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”

Geçici Çarşı alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda yapımına başlanan 44 Konteyner Çarşı’nın 24’ü tamamlandı. Bu alanlara 800’ün üzerinde esnafımız yerleşti. Çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

29 Mart 2023 Çarşamba 12:50

Şehrin ihya ve inşası noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde ticari hayatın canlanması için inşa edilecek esnaf çarşısı ile depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında oluşturulacak geçici barınma merkezi alanlarında incelemelerde bulundu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, alanlarda yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Alan ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör; şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyacının karşılanması noktasında emek veren herkese teşekkür etti.

Yoğun Gayret Gösteriliyor

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması ve ticari hayatın canlanması noktasında ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimizle yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada önemli aşama kat ettik. Şehrimizin farklı noktalarında kurulan çadır ve konteyner kentler ile diğer alanlarda 600 binin üzerinde hemşehrimizin barınmasını sağlıyoruz. Şehrimizde kurulan konteyner sayısı 8 bin 700’ü aştı. Bu sayılar artmaya devam ediyor. Geçici esnaf çarşılarımızda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanan geçici çarşılarımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Şehrimize yeni geçici barınma merkezi ile esnaf çarşıları inşa ediliyor. Bugün de koordinatör valilerimiz ve milletvekilimizle birlikte bu alanlarda incelemelerde bulunduk. Şehrimizin yeniden imarı noktasında el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “24 Konteyner çarşı Esnafa Teslim Edildi”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı
Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı
Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”
Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!
Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!
Kahramanmaraş’ta nilüfer ve kardelen çiçekleri öksüz kaldı
Kahramanmaraş’ta nilüfer ve kardelen çiçekleri öksüz kaldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber