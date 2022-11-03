Başkan Güngör, 2’nci Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Tarım Şehirler Birliği tarafından düzenlenen 2’nci Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nın açılış programına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde birlik üyesi belediye başkanları, yerel yönetim, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Uluslararası Tarım Şehirler Birliği’nin faaliyetlerine ve projelerine ilişkin tanıtım filmi de izletildi. Programda; küresel iklim değişikliği, tarımsal üretimin ülkeler için önemi, yerel kalkınma ve sürdürülebilir tarım politikaları gibi çeşitli konular ele alındı.

“İstişarelerde Bulunduk”

Çalıştayın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin katılımlarıyla 2’nci Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nın açılış programını gerçekleştirdik. Uluslararası Tarım Şehirler Birliği üyelerimizle, yerel yönetim, üniversite ve özel sektör temsilcilerimizle tarım alanında gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, çalıştayımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Program sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, nazik misafirperverlikleri için Büyükakın’a teşekkür etti.