Başkan Güngör, ‘Afşin’e yatırım 120 milyon TL’yi aştı’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve AK Parti ile MHP teşkilat mensuplarıyla meclis üyelerinin yer aldığı ziyaret programı Öğretmenevi’nde başladı. Afşin’de hayata geçen ve planlanan yatırımları içeren “Afşin 2019’dan 2022’ye” başlıklı sunumun gerçekleştirildiği programın ardından Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, tamamlanma aşamasındaki Afşin Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek, ilçe merkezindeki esnaflarla bir araya geldi. Program, ilçe merkezinde yer alan Elçibey Caddesi’nde çalışmaların incelenmesiyle noktalandı.

Afşin’e 120 Milyon TL’lik Yatırım Yaptık

Öğretmenevi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. 2023 hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Onun izinden bizler de el birliğiyle şehrimizi, ilçelerimizi daha ilerilere taşıyoruz. Afşin’imizde şimdiye kadar yaptığımız yatırım miktarı 120 Milyon TL’ye ulaştı. Yalnızca bu yıl 80 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz genelinde ise yaptığımız yatırım 3,3 Milyar TL’yi aştı. Yalnızca bu sene Kahramanmaraş’ımıza 2 Milyar TL yatırım yapıyoruz. Bunları mali disiplinle, planla, projeyle, istişareyle, el birliğiyle, omuz omuza çalışarak başardık” ifadelerini kullandı.

27 Mahallemizin Yolunu Yeniledik

Başkan Güngör konuşmasında yol çalışmalarıyla ilgili detayları da paylaştı: “İlçelerimizde yol ve su hala en büyük ihtiyaç kalemi. Afşin’imizde 27 mahallemizin yolunu yeniledik. Toplamda 45 Milyon TL bir yatırımla 210 kilometrelik asfalt döktük. Yine 6 Milyon TL maliyetle 90 bin metrekare parke döşedik. Afşin’imizde Büyükşehir Belediye’mizin yol sorumluluğunun haricinde yaklaşık 70 kilometrede ilçe belediyemizin sorumluluğuna destekte bulunduk. Bu yıl bitecek iki köprü yaptık. Ulaşım ihtiyacını inşallah temelden çözmüş olacağız.”

100 Dönümlük Millet Bahçesi Hayırlı Olsun

Afşin Millet Bahçesi ile ilgili bilgi aktaran Başkan Güngör, “Bölgemize 100 dönümün üzerinde bugünkü maliyetiyle 20 Milyon TL’lik bir rekreasyon alanı kazandırdık. Afşin Millet Bahçemiz şu an son aşamaya geldi. İçinde birçok sosyal donatı var. Burası toplamda 300 dönüme yakın. İlk etabını gerçekleştirdik. Burayı bölge iklimine uygun 18 farklı türden 700’e yakın ağaçla buluşturacağız. Yakında da açılışını yapacağız. Buranın en önemli özelliği de son derece ulaşılabilir olması. Dedik ki buraya bir de Afşin'in geleneksel mimarisini gösterecek bir ‘Afşin Evi’ kazandıralım. Onu da projelendiriyoruz. Burası hem yeme içme, hem de dinlenme, vakit geçirme mekânı olacak. Afşin’imize hayırlı olsun” dedi.

Afşin’e Yeni Meydan Müjdesi Geldi

Başkan Hayrettin Güngör ilçede yeni bir projenin müjdesini vererek, “Biz ilçelerimizin meydanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Afşin’imizde de belediye binamızın karşısındaki var olan meydan için de bir projemizi müjdeleyeyim. Önümüzdeki yıl burayı daha da güzelleştirmek, Afşin’in geleneksel dokusunu yansıtmak, yeşilin hakim olduğu yer meydan oluşturmak için projemize başlayacağız. Yeşil Afşin’imiz inşallah nezih bir meydana kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İçme Suyuna 100 Yıllık Çözüm

Konuşmasının devamında altyapıyla ilgili önemli bir yatırımın bilgisini paylaşan Başkan Güngör, “Akdere İsale Hattı projemiz için süreç devam ediyor. Toplamda 900 Milyon TL’lik bir yatırımla en az yüz yıllık içme suyu ihtiyacı çözülmüş olacak. Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerimizin faydalanacağı bu çalışmamızın yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede bunu tamamladığımızda bu 3 ilçemizin ihtiyacına kökten çözüm olmuş olacak” cümlelerini kullandı.

325 Milyon TL’lik Yatırımla Daha Yeşil Afşin

Kuzey ilçelerinin tamamını kapsayan büyük bir çevre yatırımının ihale aşamasına geldiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Göksun, Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü olmak üzere toplamda 5 ilçemizin atık sorununu çözüyoruz. Bu da 325 Milyon TL’lik bir proje. Yakında ihalesi yapılacak. İnşallah bunun hayata geçmesiyle katı atıkla bertarafla ilgili sorunumuz tamamen çözülüyor” diye konuştu.

Spora Bir Destek Daha: 100 Halı Saha

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle başlatılan ‘Her Mahalleye Halı Saha ve Pota’ projesiyle ilgili yeni bir müjde veren Başkan Güngör, “Afşinbey Mahallemizde de devam eden halı saha yapımını daha da yaygınlaştıracağız. Bakanlığımız bize 46 halı saha için destek sağlamıştı. İnşallah biz bunu şehir genelinde 100’e tamamlamış olacağız. Gençlerimiz spora daha rahat ulaşacak. Bunu da müjdelemiş olalım” ifadelerini kaydetti.

Afşin’de 2 Merkez Caddeyi Güzelleştiriyoruz

Başkan Güngör cümlelerini, “Elçibey Caddesi’nin geçtiğimiz yıl asfaltlamasını yapmıştık. Şimdi arkadaşlarımız kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Caddesi ile beraber yaklaşık 2 kilometrelik ana caddemizde kaldırımıyla, ışıklandırmasıyla, kent mobilyası ve asfaltıyla burası daha da güzelleştirilmiş olacak. Toplamda 8 Milyon TL’lik bir proje. İlçemizi daha da yaşanılabilir hale getirmek için el birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde noktaladı.