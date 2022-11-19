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Başkan Güngör, Ak Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na Katıldı

Konya’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla şehirlerimizi ve ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Başkan Güngör, Ak Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na Katıldı

Başkan Güngör, Ak Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na Katıldı

Konya’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla şehirlerimizi ve ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 16:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Balıkesir, Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanları ve AK Parti teşkilatları da yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın hitaplarıyla gerçekleştirilen toplantıda; son 20 yılda Türkiye’de altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlığa tüm alanlarda hayata geçirilen yatırımlar, planlanan projeler, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve yerel kalkınma gibi pek çok konu ele alındı.

Şehirlerimiz ve Ülkemiz İçin Çalışıyoruz

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki Başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizde hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuştuk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla şehirlerimizi ve ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Toplantımıza ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Başkan GüngörAk Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na Katıldı
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