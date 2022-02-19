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Başkan Güngör, ‘Akaryakıt fiyat farkını da karşılayacağız’

Halk otobüsçüleri temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Toplu Taşıma esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek veriyoruz. İlave olarak akaryakıt fiyat farkını da karşılayacağız. Bu çalışmamız Türkiye’de bir ilk” ifadelerini kullanırken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, “Kahramanmaraş’ta diğer belediyelere öncülük edecek çalışmaların hayata geçirildiğine şahit olduk” dedi.

Başkan Güngör, ‘Akaryakıt fiyat farkını da karşılayacağız’

Başkan Güngör, ‘Akaryakıt fiyat farkını da karşılayacağız’

Halk otobüsçüleri temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Toplu Taşıma esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek veriyoruz. İlave olarak akaryakıt fiyat farkını da karşılayacağız. Bu çalışmamız Türkiye’de bir ilk” ifadelerini kullanırken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, “Kahramanmaraş’ta diğer belediyelere öncülük edecek çalışmaların hayata geçirildiğine şahit olduk” dedi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 14:38
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oda başkanları ve bölge şehirlerde faaliyet gösteren halk otobüsü temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi. Mado Evi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MKYK Üyesi Mustafa Yel, AK Parti Milletvekili Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları ile oda başkanları yer aldı.

Başkan Güngör Yanımızda

Toplantıda konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, “Özellikle şoför esnafımız pandemi döneminin başında pek çok sıkıntı yaşadı. Ancak sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmadı, hep destek oldu. Şoför esnafımıza araç başı aylık maddi destek sağlandı. Bu da adeta şoför esnafımıza can suyu oldu. Şimdi de şoförlerimiz akaryakıt fiyatlarından dolayı sıkıntı çekmeye başlamıştı. Ancak yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör şoför esnafımızın yardımına koştu. Artık akaryakıt fiyatlarındaki fark Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere bu süreçte esnaflarımızdan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uyum İçerisinde Çalışıyoruz

Şehirde faaliyet gösteren tüm esnaf odalarıyla uyum içerisinde çalışıldığını vurgulayan Başkan Güngör, “Salgın sürecinden bu yana esnafımızı hiç yalnız bırakmadık. Halk otobüsü esnafımıza ilk aylık destek açıklayan Büyükşehir Belediyesi olduk. Desteklerimiz sürüyor. Şu anda araç başı 5 bin 500 TL desteğimiz var. Yine örnek olacak bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Şoför esnafımızın aylık akaryakıt fiyat farkını da ödeyeceğiz. Meclisimizden kararı aldık. Şehrimize, esnafımıza hayırlı olsun. Tüm esnaf odalarımızla birlikte şehrimiz için uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’tan Örnek Proje

Kahramanmaraş’ta esnafa ilişkin sağlanan desteklerin diğer belediyelere örnek olması gerektiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, “Bugün özellikle şoför esnafımızın taleplerini dinlemek için buradayız. Özellikle saha ziyaretlerimizde esnaflarımızla bir araya gelmeye ve onlarla istişareler yapmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, vatandaşlarımızın ve esnafımızın sorunlarını çözmek ve taleplerini karşılayabilmek için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ta özellikle şoför esnaflarına ilişkin sağlanan desteklerden bahsetti. Kahramanmaraş’ta diğer belediyelere öncülük edecek çalışmaların hayata geçirildiğine şahit olduk. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibini kutluyorum” dedi. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından sektör temsilcilerinin talep ve önerileri dinlendi.

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Başkan Güngör‘Akaryakıt Fiyat Farkını Da Karşılayacağız’
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