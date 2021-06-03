banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik...
Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık...
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke

Başkan Güngör Aksu’nun gözünü inceledi

Çağlayancerit Aksu gözünde yeni bir turizm yatırımının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın önemli doğal miraslarından Aksu Gözü’ndeki projemizle bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Aksu Gözü projemizle ilçemiz bacasız sanayi ile kalkınacak” dedi.

Başkan Güngör Aksu’nun gözünü inceledi

Başkan Güngör Aksu’nun gözünü inceledi

Çağlayancerit Aksu gözünde yeni bir turizm yatırımının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın önemli doğal miraslarından Aksu Gözü’ndeki projemizle bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Aksu Gözü projemizle ilçemiz bacasız sanayi ile kalkınacak” dedi.

03 Haziran 2021 Perşembe 18:46
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent turizmine yeni bir soluk getirecek Aksu Gözü Turizm Tesisi projesiyle ilgili bilgi verdi. Çağlayancerit ilçe ziyaret programını Aksu Nehri’nin kaynağıyla sonlandıran Başkan Güngör; “Bu alan şehrimizin ve ilçemizin en önemli doğal mirası arasında yer alıyor. Aksu Gözü’nün tabiat güzelliğini muhafaza ederek turizme kazandıracağız” dedi. Bölgeye ulaşım sağlayacak alternatif bir güzergâh üzerinde çalıştıklarına da dikkat çeken Başkan Güngör, “Bakanlığımızla istişare halindeyiz. İlçemizi daha ulaşılabilir hale getirmek için yeni bir arteri inşallah kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Turizm Yatırımı Kalkınmayı Artıracak

Başkan Güngör, “Çağlayancerit’in önemli doğal mirasından biri de şu an bulunduğunuz mekândaki Aksu Gözü. Burası gerçekten sadece şehrimizin değiltüm Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından birisi. Büyükşehir Belediyesi olarak burası için son derece güzel bir proje hazırladık. İnşallah burayıdaha fazla ziyaretçi alabilecek, hem ilçemizin hem de Kahramanmaraş’ımızın turizmine katkı sağlayacak bir yapı haline getireceğiz. Buradaki yeme içme mekânlarıyla, bungalov evleriyle, yoluyla ve yürüme alanlarıyla son derece cazip hale getirmiş olacağız inşallah. Projemizi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

İlçe Ulaşımına Yeni Yol

İlçeye ulaşım sağlayacak alternatif yolla ilgili çalışmaları sürdüğünü de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çağlayancerit ilçemizi merkeze bağlayan yolumuzda genişletme çalışmaları devam ediyor. Bölgede Karayolları tarafından devam eden çalışmaları yakından takip ediyoruz. Projelendirdiğimiz alternatif yolumuzla birlikteÇağlayancerit ulaşımını 40 kilometre kısaltmayı hedefliyoruz. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızın yoğun emekleriyle bakanlıklarımızlaistişare ederek yeni arterimizi de inşallah ilçemize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.06.2021 18:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden Fibromiyalji Sendromu Açıklaması
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden Fibromiyalji Sendromu Açıklaması
Doğal Yaşam Parkı Kapılarını Yeniden Açtı
Doğal Yaşam Parkı Kapılarını Yeniden Açtı
Büyükşehirden 11 ilçeye 600 milyon tl yatırım
Büyükşehirden 11 ilçeye 600 milyon tl yatırım
Kahramanmaraş’ta kapalı çarşı’nın cephesi yenileniyor
Kahramanmaraş’ta kapalı çarşı’nın cephesi yenileniyor
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 23
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 23

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber