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Başkan Güngör; “Binevler cadde yenileme projesinde son çalışmalar yürütülüyor”

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde yeniden başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Sona geldiğimiz bu projemizde yaşadığımız afet sebebiyle eksik kalan kısımlar vardı. Şimdi tekrar bölgede asfalt ve refüj çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt, refüj düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamlayarak alt ve üstyapısı baştan uca yenilenen caddelerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Güngör; “Binevler cadde yenileme projesinde son çalışmalar yürütülüyor”

Başkan Güngör; “Binevler cadde yenileme projesinde son çalışmalar yürütülüyor”

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde yeniden başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Sona geldiğimiz bu projemizde yaşadığımız afet sebebiyle eksik kalan kısımlar vardı. Şimdi tekrar bölgede asfalt ve refüj çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt, refüj düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamlayarak alt ve üstyapısı baştan uca yenilenen caddelerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

25 Haziran 2023 Pazar 17:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremleri dolayısıyla aksamalara uğrayan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede tekrardan başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Proje kapsamında bölgede yürütülen asfalt ve refüj çalışmalarına ilişkin son bilgileri alan Başkan Hayrettin Güngör, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Çalışmalara ilişkin vatandaşlarla istişarelerde bulunan Başkan Güngör, “Bugün meclis üyelerimizle birlikte Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında tekrardan başlayan çalışmalarımızı yerinde inceledik. Esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek çalışmalara ilişkin görüşlerini aldık. Hamdolsun hemşehrilerimiz cadde yenileme projesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve destekleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bölgenin Alt ve Üstyapısı Baştan Uca Yenileniyor

Bölgede çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Güngör, “Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede deprem öncesinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu altyapı yenileme çalışmaları ile yürüyüş ve bisiklet yolunun imalatını ve caddenin aydınlatmasını tamamlamıştık. Sona geldiğimiz bu projemizde yaşadığımız afet sebebiyle eksik kalan kısımlar vardı. Şimdi tekrar bölgede asfalt ve refüj çalışmalarına başladık. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin asfaltını atıyor ve refüj düzenlemelerini yapıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt, refüj düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamlayarak alt ve üstyapısı baştan uca yenilenen caddelerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör; “Binevler Cadde Yenileme Projesinde Son çalışmalar Yürütülüyor”
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