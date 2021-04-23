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Başkan Güngör Çocuklarla Çevrimiçi Görüştü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm ilçelerden çocuklarla çevrimiçi görüşen Başkan Hayrettin Güngör, “Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün, atalarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu muazzez topraklardaki bayram günümüz” dedi.

Başkan Güngör Çocuklarla Çevrimiçi Görüştü

Başkan Güngör Çocuklarla Çevrimiçi Görüştü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm ilçelerden çocuklarla çevrimiçi görüşen Başkan Hayrettin Güngör, “Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün, atalarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu muazzez topraklardaki bayram günümüz” dedi.

23 Nisan 2021 Cuma 17:16
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. Şehirdeki tüm ilçelerden çocukların katıldığı çevrimiçi etkinlikte ayrıca sürpriz bir misafir de vardı. Makedonya’nın Gostivar şehrinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’ndan bir öğrencinin de katıldığı etkinlikte, minikler başkanlık hayallerini, 23 Nisan’a dair düşüncelerini ve Büyükşehir Kültür Yayınları kapsamında kendilerine hediye edilen kitaplara dair izlenimlerini anlattı. Programda Elizan Yürürdurmaz Dulkadiroğlu’nu, Remzi Erdem Cömert Onikişubat’ı, Kıvanç Kerem Gökdemir Afşin’i, Mehmet Emin Topal Andırın’ı, Ceren Kaval Çağlayancerit’i, Cihat Çiftçi Ekinözü’nü, Zeliha Barel Elbistan’ı, Ecem Berfin Eroğlu Göksun’u, İremsu Zincir Nurhak’ı, Döndü Gül Evtutan Pazarcık’ı, Ayşe Koca Türkoğlu’nu ve Taha Zeynula Makedonya’yı temsil etti. Renkli görüntülerin meydana geldiği etkinlikte Başkan Güngör miniklere, pandemi sonrası birlikte Kahramanmaraş şehir gezisi yapma sözü verdi.

Kültür Yayınları Hediye Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör düzenlenen çevrimiçi kutlama programında, “Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün, atalarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu muazzez topraklardaki bayram günümüz. Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz, şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bugünü ‘Çocuk Bayramı’ olarak siz kıymetli çocuklara armağan etti. Bayramımızı yüzyüze, hep birlikte kutlamak istiyorduk ama pandemi dolayısıyla şartlar telekonferansla bir araya gelmemizi gerektirdi. Arkadaşlarımızın sizlere ulaştırdığı Büyükşehir Kültür Yayınları kitap setinin içinde ‘Ramazan Günlüğü’ hediyesi göndermiştik. Ramazan ayı boyunca her gün için anılarınızı buraya not edebilirsiniz. Ayrıca sizlere ilettiğimiz çizgi dizileri de keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. İnşallah pandemi bittiğinde sizleri burada ağırlamış olacağım, hem kitaplarla ilgili düşüncelerinizi sizden duyarım, hem de birlikte bir şehir gezintisi yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Balkanlardan Selam Var

Etkinliğe Makedonya’nın Gostivar şehrinden katılan Taha Zeynula, “Bugün Makedonya’nın en büyük Türk okulunun bir öğrencisi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulumuzun yenilenmesi Başkanımız Hayrettin Güngör’ün Genel Sekreterliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanmıştı. Okulumuz, dersliklerimiz çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’taki tüm arkadaşlarımı selamlıyorum. Bize bu günü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun” dedi. Düzenlenen etkinlikte 11 ilçeden bir araya gelen minikler başkanlık hayallerini de anlattı.

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:49
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