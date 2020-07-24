Başkan Güngör Cuma namazını Ayasofya’da kıldı

Tarihi Kentler Birliği’nin(TKB) 20. Kuruluş Yılı için İstanbul’da bulunan TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı’na katıldı.

Başkan Güngör konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona erdi. Tarihi ana tanıklık etmek için binlerce vatandaşımızla birlikte Ayasofya-i

Kebir Cami-i Şerifinde Cuma Namazını eda ettik. Bizlere bu günleri gösteren Allaha hamdolsun. Vesile olan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.