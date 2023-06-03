Başkan Güngör; “Daima esnafımızın yanındayız”

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör;Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Makina Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ile bir araya geldi.

Asrın felaketinin ardından esnafların faaliyetlerini sürdürebilmesi noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt ve yönetimi ileTeknik Makina Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil’i misafir ettik. Ticaretin canlanması ve esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları değerlendirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde mikro bölgeleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Esnafımızın ve iş dünyamızın ayağa kaldırılması için de küçük sanayi sitemizde ve OSB’lerde daha hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Mikro bölgeleme çalışmalarına bu alanlardan başladık. Esnaflarımızın ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri noktasında da geçici çarşılar oluşturmayı sürdürüyoruz. Daima esnafımızın yanındayız” dedi.