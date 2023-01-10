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Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Doru Mobilya işletme sahibi Ahmet Kamil Şirikçi ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Başkan Güngör, “İşçi kardeşlerimizin öğle aralarına eşlik ettik, sofralarına misafir olduk. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Doru Mobilya işletme sahibi Ahmet Kamil Şirikçi ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Başkan Güngör, “İşçi kardeşlerimizin öğle aralarına eşlik ettik, sofralarına misafir olduk. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

10 Ocak 2023 Salı 17:43

Gerçekleştirdiği fabrika ziyaretleri ile sık sık işçilerle bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bugünkü adresi, Doru Mobilya oldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar ve Hanifi Toptaş’ın da yer aldığı ziyarette işletme sahibi Ahmet Kamil Şirikçi ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, öğle yemeğinde de çalışanların sofrasına misafir oldu. Nazik misafirperverliği için Ahmet Kamil Şirikçi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Güngör, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Misafirperverlikleri İçin Teşekkür Ediyorum

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde faaliyet gösteren Doru Mobilya ekibiyle bir araya geldik. İşçi kardeşlerimizin sofrasına misafir olduk. Ülkemizin öncü firmalarından gelen ürünleri alıcıların beğenisine sunan işletme sahibi Ahmet Kamil Şirikçi nezdinde tüm çalışanlarına hayırlı işler diliyor, nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörDoru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
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