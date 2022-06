Başkan Güngör, “Dulkadiroğlu’na Bu Yıl 450 Milyon TL’lik Yatırım Yapıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Dulkadiroğlu Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililer de yer aldı. Toplantıda sunum gerçekleştiren Başkan Hayrettin Güngör, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı.

2 Milyar TL Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Dulkadiroğlu Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Şehrimizin her yerinde çok güzel yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde ilk işimiz paydaşlarımızla istişareler yaparak şehrimizin eksiklerini tespit etmek oldu. Bu noktada da eksiklerimizi büyük bir titizlikle tespit ederek planımızı oluşturduk. Bu süreçte belediyemizin sürdürülebilir mali yapısını ve insan kaynağını sağladık. 2019 – 2021 yılları arasında şehrimizde toplamda 1 Milyar TL’lik yatırım hayata geçirdik. 2022 yılında ise şehrimize kazandıracağımız toplam yatırım bedelimiz 2 Milyar TL’nin üzerinde. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde Dulkadiroğlu ilçemizde 200 Milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl ise Dulkadiroğlu’nda 450 Milyon TL’lik yatırım hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kırsalda Çalışmalar Hızlanıyor

Kırsal bölgelerde de alt ve üstyapı çalışmalarının artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Şehrimizde kırsal alanlar çok fazla. Kırsal bölgelerimizin de kalkınması için ciddi alt ve üstyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Bunların büyük bir kısmını karşıladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de kırsal bölgelerde yaşayan hemşehrilerimizin standartlarını artırmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Şehrin Altyapısı Yenileniyor

Altyapı yenileme çalışmalarıyla şehrin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunulacağını vurgulayan Başkan Güngör, “Şehrimizde başta Onikişubat ve Dulkadiroğlu olmak üzere birçok ilçemizin altyapısının komple yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Bu noktada, AB Fonu’ndan yarısı hibe diğer yarısı ise çok uzun vadeli kredi olmak üzere toplamda 100 Milyon Euro finansman sağladık. Sağladığımız bu finansmanın tamamına yakını altyapı çalışmalarımızda kullanılacak. Çalışmalarımızla şehrimize yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırıyoruz. İnşallah altyapı çalışmalarımız sayesinde şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ve Planlanan Dönüşüm Projeleri

Başkan Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada, “Şehrimizin turizm potansiyelinin artması, kültürel ve tarihi mirasımızın ortaya çıkması için bütüncül bir plan çerçevesinde şehrimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Tarihi Maraş Kalemizin restorasyonunu bitirerek hizmete açtık. Tarihi Maraş Kalesi’nin çevresinde başlatacağımız dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. Tarihi Kapalı Çarşımızda başlattığımız cephe yenileme çalışmalarımızı da nihayetlendirdik. Tekke Kentsel Dönüşüm projesinde de süreçler devam ediyor. Rezerv konutlarda son aşamaya gelindi. İnşallah Tekke’de tarihi dokumuza uygun bir projeyi hükümetimizin desteğiyle Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kanlıdere’ye Yeni Köprü

Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projemiz kapsamında bölgeye kazandırılacak yeni köprümüzün de temel atma törenini gerçekleştirdik. 30 Milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğimiz projemiz, şehir merkezimizin trafik yükünü de büyük ölçüde azaltacak. Proje kapsamında Kanlıdere Köprüsü’nü de restore ederek yayalaştıracağız. İnşallah 89 gün içerisinde yeni köprümüzün açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Şehir Meydan Projesi

Şehir Meydan projesi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizin tam ortasında bulunan hem tarihi dokuyu bozan hem de fonksiyonelliğini yitirmiş bir Özel İdare binamız vardı. Buranın daha fonksiyonel hale getirilmesi konusunda bir proje hazırladık ancak hem maliyeti çok yüksek oluyor hem de çok fonksiyonel bir hale getirilemiyordu. Ayrıca bu bina deprem standartlarını da karşılamıyordu. Özel İdare İş Merkezi’nin de içerisinde bulunduğu 40 dönümlük alanda şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak. Valilik binamızı da Kültür Park’ın bulunduğu alana taşıma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Yeni Stadyum

Başkan Hayrettin Güngör toplantıda yaptığı konuşmada, “Şehrimizde iki tane stadyumumuz var ancak ikisi de depremsellik standartlarını karşılamadığı için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Onikişubat Stadı 48 dönüm, Hanefi Mahçiçek Stadı ise 120 dönüm bir alana sahip. Biz de her iki alanda da dönüşüm projesi gerçekleştirme kararı aldık. İnşallah Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir stadyum inşa edeceğiz. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı bir spor kompleksine dönüştüreceğiz. İçerisinde stadyumumuz, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kulüp binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları gibi yüksek donatılarıyla çok önemli bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Turizm Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Turizm alanlarında devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Kahraman şehrimiz çok güzel doğal miras alanlarına sahip. Yedikuyular Kayak Merkezi, Yeşilgöz Mesire Alanı, Fırnız, Aksu Gözü, Ali Kayası, Başkonuş, Yavşan Yaylası bunlardan sadece bazıları. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de doğal miras alanlarımıza sahip çıkarak doğal yapısını bozmadan yenileme çalışmalarıyla katma değerlerini yükseltmeye çalışıyoruz. Yeşilgöz Mesire Alanımızda da yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Gerçekten hemşehrilerimizden de bu yönde çok güzel geri dönüşler aldık. İnşallah Yeşilgöz’e bir de yörenin mimarisine uygun yeme içme mekânı kazandıracağız. Projemizi hazırladık ve ihale sürecimiz devam ediyor. Kılavuzlu Millet Bahçesi de şehrimizin katma değerini artıracak bir proje. Burada da çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yakın zamanda açılışını da gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

55 Milyon TL’lik Yatırım

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin şehir için önemini vurgulayan Başkan Güngör, “Şehrimizin doğu bölgesini batı bölgesine bağlayan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizin de temelini attık. Şehrimiz için son derece önemli bir yatırım. 55 Milyon TL’lik bir yatırım bedeli var. Projemizi hayata geçirmek için de 90 günlük bir süre belirledik. İnşallah 90 gün içerisinde Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Ulaşım Ağımız Gelişiyor

Başkan Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuz şehrimizin en önemli arterlerinden bir tanesi. Toplamda 30 kilometre uzunluğa sahip. 10 kilometresi Büyükşehir Belediyemiz tarafından asfaltlanarak hizmete açılmıştı. Yolun Karayolları’na devri ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Şuanda proje çalışmalarında son aşamaya gelindi. İnşallah bu yolumuz Karayolları tarafından tamamlanacak. Güney Bağlantı Yolu projemiz de şehrimiz için çok önemli. Burada yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde bir yol açıyoruz. Ağcalı Kavşağı’ndan Adana yoluna bağlanacak yeni arter sayesinde şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak. İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hamdolsun burada da son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki aylarda burasının da açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç Sahipleri Gözetiliyor

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerimizi gözetiyoruz ve gözetmeye de devam edeceğiz. Her ay düzenli olarak 15 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailemize düzenli yardımlarda bulunuyoruz. 20 binin üzerinde hemşehrimize de defaten yardımlarda bulunuyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Ekiplerimiz daima kendilerini ziyaret ederek taleplerini dinliyor ve gerekli medikal malzeme yardımında bulunuyor” diye konuştu.