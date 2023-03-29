Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Ramazan’ın beşinci gününde Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ndeki Beyoğlu Belediyesi iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı. Çadırda vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, samimi sohbetleri ve güler yüzleri için vatandaşlara teşekkür ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.

Hane Ziyaretleri Sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, iftar sonrası 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile birlikte Egemenlik Mahallesi’nde Nacak ailesinin hanesine misafir oldu. Hane halkıyla çay eşliğinde muhabbet eden Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Nazik misafirperverlikleri için Nacak ailesine teşekkür eden Başkan Güngör, “Beyoğlu Belediyemizin iftar çadırında vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtıktan sonra Nacak ailesinin hanesine misafir olduk. Hanelerini ve gönüllerini bizlere açan, samimi muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan ailemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.