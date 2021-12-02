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Başkan Güngör, ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Yeteneklerin Buluşması programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Özel gereksinimli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri kaldırabilmek için; tüm hizmetlerimizi ve şehrimizin her bir köşesini erişilebilirlik standartlarına göre yeniden düzenliyoruz.İhtiyaçları olan özel tertibatlı araç, sandalye, beyaz baston ve hasta yatakları gibi medikal malzeme yardımları ile danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

Başkan Güngör, ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Yeteneklerin Buluşması programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Özel gereksinimli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri kaldırabilmek için; tüm hizmetlerimizi ve şehrimizin her bir köşesini erişilebilirlik standartlarına göre yeniden düzenliyoruz.İhtiyaçları olan özel tertibatlı araç, sandalye, beyaz baston ve hasta yatakları gibi medikal malzeme yardımları ile danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz” dedi.

02 Aralık 2021 Perşembe 18:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Yeteneklerin Buluşması programına katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Güngör’ün yanı sıraVali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Barış Ercan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Özel gereksinimli vatandaşların el emeği ürünlerini sergilediği standı ziyaret eden Başkan Güngör etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün aramızda başarılarıyla; azmi ve mücadelesiyle kıvanç duyduğumuz kardeşlerimiz var. Bu başarılar, engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu zannediyorum hepimize bir kez daha ispatlıyor. Bir özel gereksinim, başarıya giden yolda engel değildir. Aşılması zor olan; engellenmektir” diye konuştu.

Büyük Bir Mesafe Kat Ettik

Başkan Güngör, “Hamdolsun ülkemiz son 20 yıldır, özel gereksinimli vatandaşlarımız için çok önemli mesafeler kat etti. Hak eksenli şekillendirilen sosyal politikalar; eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi birçok alanda yeni bir vizyon ortaya konuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, ‘Engelleri birlikte aştık.’ Atılan her adımda aziz milletimiz, aileler, sivil toplum kuruluşlarımız, iş dünyamız, üniversitelerimiz ve yerel yönetimler olarak bizler de destekleyici aktörler olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.

Her Bir Vatandaşımız İçin Çalışıyoruz

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara değinen Başkan Güngör, “1,2 Milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükseltmek, hizmette fırsat eşitliği sunmak ve erişilebilirliğini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin her bir köşesini, caddelerimizi ve bulvarlarımızı, toplu taşıma araçlarımızı erişilebilirlik standartlarına göre yeniden düzenliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, sadece 2020 yılında Kahramanmaraş’ımızda 61 toplu taşıma aracımız erişilebilirlik standartlarına tam uygun olarak sertifikalandırıldı. Ayrıca cadde ve sokaklarımızı sesli sinyalizasyon sistemleriyle ve nokta kabartmalı rampa ve yollarla düzenledik.”

Medikal Destekler ve Danışmanlık

“Özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik, medikal destek, danışmanlık hizmetleri, seminerler gibi birçok konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar tekerlekli sandalye, özel tertibatlı araç, akülü araç, beyaz baston ve hasta yatağı olmak üzere toplamda 1.100 medikal malzeme yardımıyla hemşehrilerimizin ihtiyacını karşıladık. Yine 2 bin 300 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti vererek gönüllerine dokunduk. Bu çalışmalarımızı her geçen yıl artırarak sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Program, özel eğitim öğrencilerinin okuduğu şiirler ve Dokmer Mehteran Grubu’nun konseriyle devam etti. Minel Alya Bayrak ve Hüseyin Güler tarafından masal ve kukla gösterisinin de yapıldığı etkinlik, Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan konseriyle noktalandı.

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Başkan Güngör‘Engelleri Birlikte Aşıyoruz’
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