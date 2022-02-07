Başkan Güngör, Eroğlu ve Balaban’ı ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile bir araya geldi. Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nda birinci olan Başpehlivan İsmail Balaban’ın da yer aldığı ziyarette gerçekleştirilen etkinlikle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonun şehrimizde düzenlenmesine katkı sağlayan Güreş Federasyonu Başkanımız Şeref Eroğlu’na teşekkür ediyorum. Rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan İsmail Balaban’ı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başpehlivan İsmail Balaban

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu İsmail Balaban ise, “Şampiyonaya ev sahipliği yapan ve bizleri misafir eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Başkan Hayrettin Güngör’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.