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Başkan Güngör Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ulu Camii civarında esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Ulu Camii ve civarında faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Başkan Güngör Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Güngör Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ulu Camii civarında esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Ulu Camii ve civarında faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

15 Mayıs 2022 Pazar 13:27
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Güngör, Ulu Camii civarında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflarla ve bölgedeki vatandaşlarla bolca muhabbet eden Başkan Güngör, “Şehrimizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Ulu Camii ve civarında faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Gerçekten ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

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Başkan Güngör Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
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