Başkan Güngör, Fabrika Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tekstil alanında faaliyet gösteren PİSERRO’nun kurucusu Ali Rıza Kısakürek ve fabrika çalışanları ile bir araya geldi. Ali Rıza Kısakürek ile Kahramanmaraş’ın ticaret ve sanayi potansiyeline ilişkin istişarelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, çalışanları da ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Öğle yemeğini de fabrikada çalışanlarla birlikte yiyen Başkan Hayrettin Güngör, misafirperverlikleri için Ali Rıza Kısakürek ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Başarılarının Devamını Diliyorum

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tekstil alanındaki başarısında pay sahibi olan PİSERRO’nun kurucusu Ali Rıza Kısakürek ve çalışkan ekibiyle bir araya geldik. Şehrimizin ticaret ve sanayi alanındaki potansiyeli hakkında istişarelerde bulunduk. Fabrika çalışanlarımızla da bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Sağ olsun sofralarını bizlerle paylaştılar. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin erkek giyim sektöründe kaliteli işlere imza atan firmanın tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.