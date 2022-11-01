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Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli’

Şairler Tepesi’nde gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim için son derece kıymetli. Gençlerimizin sosyalleşmesine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerimizi ve etkinliklerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli’

Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli’

Şairler Tepesi’nde gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim için son derece kıymetli. Gençlerimizin sosyalleşmesine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerimizi ve etkinliklerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

01 Kasım 2022 Salı 14:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daha önce şehir ziyareti esnasında karşılaştığı ve bir araya gelme sözü verdiği gençlerle buluştu. Şairler Tepesi’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Güngör, şehirde düzenlenen kültür sanat etkinliklerine ilişkin gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Her zaman gençlerin yanında olduğunu ve sık sık bir araya gelmeye çalıştığını belirten Güngör, “Bugün genç kardeşlerimizle Şairler Tepesi’nde bir araya geldik. Burada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Gerçekten gençlerimiz de Şairler Tepesi ismiyle markalaşan bu mekânı çok beğendi” dedi.

Etkinliklerimiz Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim için son derece kıymetli. Şehrimizde özellikle gençlerimize yönelik konferanslar, çeşitli atölyeler, kurslar, yarışmalar ve gençlik buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş Akademi ve yeni oluşturduğumuz Diriliş Sanat Merkezi’ne gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Kısa bir süre önce gençlerimizin telefonlarına indirebilecekleri Kahraman Gençlik uygulamasını hayata geçirdik. Burada hem çeşitli hediyelerimiz var hem de gençlerimiz görüşlerini paylaşabiliyorlar. Gençlerimizin sosyalleşmesine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:32
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‘Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli’Başkan Güngör
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