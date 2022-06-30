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Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz’

İstişare toplantısında öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Şehrimizde eğitim altyapımızı geliştirmek için paydaşlarımızla birlikte projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Geleceğimizim teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz’

Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz’

İstişare toplantısında öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Şehrimizde eğitim altyapımızı geliştirmek için paydaşlarımızla birlikte projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Geleceğimizim teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

30 Haziran 2022 Perşembe 17:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için şehre gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile birlikte 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı istişare ve değerlendirme toplantısında öğretmenler ve okul idarecileriyle bir araya geldi. Onikişubat 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğitimde öğretmenlerin fedakârlıklarının, gayretlerinin ve emeklerinin önemine vurgu yaptı. Toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, gösterdikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu çim hokey takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışacağız

İstişare toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Ünal ve teşkilatımızla birlikte 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı istişare ve değerlendirme toplantısında kıymetli öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle bir araya geldik. Şehrimizde eğitim öğretim alanında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri değerlendirdik. Eğitim altyapımızı geliştirmek için paydaşlarımızla birlikte projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Geleceğimizim teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.06.2022 18:11
Anahtar Kelimeler:
‘Gençlerimiz Için Projeler üretmeye Devam Edeceğiz’Başkan Güngör
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