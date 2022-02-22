Başkan Güngör Gençlerle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Güngör ile olarak ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası proje alanı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin ilçe hizmet birimleri için güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Gerek itfaiye teşkilatımız gerekse birimlerimiz vatandaşlarımıza daha modern binalarda hizmet verecek” dedi. Başkan Güngör saha incelemesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Millet Konağı Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile gençlerle sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, eğitim hayatlarında başarı diledi.