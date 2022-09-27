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Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
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Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı

Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

27 Eylül 2022 Salı 17:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da yer aldı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza; İl Başkanımız Fırat Görgel, İl Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörGenişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Katıldı
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