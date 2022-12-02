Başkan Güngör, “Göksun’a yakışır bir mekân”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli programlara katılmak için gittiği Göksun’da vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’a kazandırılan ve geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilerek Göksunluların hizmetine sunulan Celal Erzurum Millet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan Başkan Güngör, “Şehrimizin her noktasında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Göksun’a kazandırdığımız ve geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Celal Erzurum Millet Meydanı’nda yavrularımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizle bir araya geldik, muhabbet ettik. Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sosyal Tesislerin Sayısını Artırıyoruz

Şehirde sosyal tesislerin ve yeşil alanların arttığını ifade eden Başkan Güngör, “Gerçekten sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla bu mekân Göksun’umuza çok yakıştı. Hemşehrilerimizden de bu yönde çok olumlu geri dönüşler aldık. Her yaştan hemşehrimizin gelerek kaliteli vakit geçirebileceği bir mekân oldu. Şehrimizde standardı yüksek, sosyal donatıları fazla yeşil alanların varlığını çok önemsiyoruz. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde sosyal tesislerin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun bu noktada yerleşim yerlerimizin ihtiyacını büyük ölçüde karşıladık. Daha güzel, yaşanabilir ve standardı yüksek Kahramanmaraş için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.