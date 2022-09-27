Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları...
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu...
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için açacak
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için...
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet...

Başkan Güngör: “Güreşin başkenti Kahramanmaraş”

21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ne katılan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın olduğu gibi ata sporumuz güreşin de başkenti. Biz sanatımızı, kültürümüzü, sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Hizmete alınan bu tesisin de kültürümüzü ve sporumuzu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve yeni sporcular yetiştirmek açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Güngör: “Güreşin başkenti Kahramanmaraş”

Başkan Güngör: “Güreşin başkenti Kahramanmaraş”

21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ne katılan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın olduğu gibi ata sporumuz güreşin de başkenti. Biz sanatımızı, kültürümüzü, sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Hizmete alınan bu tesisin de kültürümüzü ve sporumuzu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve yeni sporcular yetiştirmek açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

27 Eylül 2022 Salı 12:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ne katıldı. Bertiz Boyalı Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliği takip edenler arasında Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Cihat Sezal ve Sefer Aycan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, teşkilat mensupları ve çok sayıda sporsever de yer aldı. Festivalde toplamda 683 pehlivan kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ata Sporumuzu Yaşatarak Gelecek Nesillere Aktaracağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyonda yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu güzel güreş sahasını şehrimize kazandırdığı için Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay’a teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın olduğu gibi ata sporumuz güreşin de başkenti. Biz sanatımızı, kültürümüzü, sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Hizmete alınan bu tesisin de kültürümüzü ve sporumuzu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve yeni sporcular yetiştirmek açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yatırımlarımız Sürüyor

İlçelerin ve mahallelerin ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını belirten Başkan Güngör, “Yerel yönetimler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımızla ve tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun ilçelerimizin, mahallelerimizin her yerinde faaliyetlerimiz devam ediyor. İlçelerimizin ve mahallelerimiz ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyoruz. İnşallah şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını peyderpey karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

1 Milyar TL’lik Spor Kompleksi

Şehre yeni spor alanlarının kazandırıldığını ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde iki adet stadyum bulunmasına rağmen ikisi de depremsellik standartlarını karşılamadığı için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Bakanlıklarımız ve milletvekillerimizle yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin stadyum ihtiyacını gideriyoruz. İhale sürecimiz başladı. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. İçerisinde stadyum, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kulüp binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları gibi yüksek donatılarıyla çok önemli bir merkez olacak. Bu yatırımımızın toplam maliyeti 1 Milyar TL civarında. Ayrıca ilçelerimize ve mahallelerimize yeni halı sahalar inşa ediyoruz. İlk etapta 50, ikinci etapta da 50 olmak üzere şehrimize toplamda 100 adet halı saha kazandıracağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör: “Güreşin Başkenti Kahramanmaraş”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’
Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
İzmir lavanta koktu!
İzmir lavanta koktu!
8. Uluslararası öğrenci Sempozyumu, KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi
8. Uluslararası öğrenci Sempozyumu, KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber