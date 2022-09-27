Başkan Güngör: “Güreşin başkenti Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ne katıldı. Bertiz Boyalı Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliği takip edenler arasında Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Cihat Sezal ve Sefer Aycan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, teşkilat mensupları ve çok sayıda sporsever de yer aldı. Festivalde toplamda 683 pehlivan kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ata Sporumuzu Yaşatarak Gelecek Nesillere Aktaracağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyonda yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu güzel güreş sahasını şehrimize kazandırdığı için Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay’a teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın olduğu gibi ata sporumuz güreşin de başkenti. Biz sanatımızı, kültürümüzü, sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Hizmete alınan bu tesisin de kültürümüzü ve sporumuzu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve yeni sporcular yetiştirmek açısından son derece anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yatırımlarımız Sürüyor

İlçelerin ve mahallelerin ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını belirten Başkan Güngör, “Yerel yönetimler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımızla ve tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun ilçelerimizin, mahallelerimizin her yerinde faaliyetlerimiz devam ediyor. İlçelerimizin ve mahallelerimiz ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyoruz. İnşallah şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını peyderpey karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

1 Milyar TL’lik Spor Kompleksi

Şehre yeni spor alanlarının kazandırıldığını ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde iki adet stadyum bulunmasına rağmen ikisi de depremsellik standartlarını karşılamadığı için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Bakanlıklarımız ve milletvekillerimizle yaptığımız istişareler neticesinde şehrimizin stadyum ihtiyacını gideriyoruz. İhale sürecimiz başladı. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. İçerisinde stadyum, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kulüp binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları gibi yüksek donatılarıyla çok önemli bir merkez olacak. Bu yatırımımızın toplam maliyeti 1 Milyar TL civarında. Ayrıca ilçelerimize ve mahallelerimize yeni halı sahalar inşa ediyoruz. İlk etapta 50, ikinci etapta da 50 olmak üzere şehrimize toplamda 100 adet halı saha kazandıracağız” diye konuştu.