Başkan Güngör iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

İftar programının ardından teravih namazı için Abdülhamid Han Camii’ne geçen Başkan Güngör, teravih namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda Başkan Güngör’ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile vatandaşlar yer aldı. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği iftar programında; birlik ve beraberliğin en önemli olduğu zamanlarda yanımızda olan kardeşlerimizle buluştuk. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabbetleri Tatlandırıyoruz

Başkan Güngör, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlemiş olduğu iftar programının ardından teravih namazı için Abdülhamid Han Camii’ne geçti. Teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen ve tatlı ikramında bulunan Başkan Güngör, “Ramazan’ı Şerif’in ortalarına ulaştığımız bu günlerde AK Parti Gençlik Kollarımızla camilerimizde gönüllere dokunmaya, muhabbetleri tatlandırmaya devam ediyoruz. Güzel muhabbetleriyle bizlere eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.