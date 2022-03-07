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Başkan Güngör Kadın Meclis Üyeleriyle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükşehir ve Gençlik Meclisi’nin kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Güngör Kadın Meclis Üyeleriyle Buluştu

Başkan Güngör Kadın Meclis Üyeleriyle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükşehir ve Gençlik Meclisi’nin kadın üyeleriyle bir araya geldi.

07 Mart 2022 Pazartesi 18:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükşehir ve Gençlik Meclisi’nin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Akbel Çınaraltı Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli de yer aldı. Şehir genelinde sürdürülen çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde de bulunulan programda Başkan Hayrettin Güngör, meclis üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Destek Teşekkürü

Başkan Hayrettin Güngör, “Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükşehir ve Gençlik Meclisimizin değerli kadın üyeleriyle bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda her zaman en büyük destekçilerimizden olan Büyükşehir Belediye Meclisi ve Gençlik Meclisimize teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimizin fikirleri bizler için her zaman çok değerli olmuştur. Şehrimiz için hayata geçirmeyi planladığımız tüm projelerimizde Büyükşehir ve Gençlik Meclisi üyelerimizin fikirlerini alıyoruz. Bu vesileyle meclis üyelerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.

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