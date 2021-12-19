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Başkan Güngör, Kahramanmaraş ata sporumuz güreşin başkentidir

Kentte düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nın ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Spor alanında bu topraklardan göğsümüzü kabartan çok değerli güreşçilerimiz ve sporcularımız yetişmiştir. Kahramanmaraş’ımız ata sporumuz şalvar güreşinin de başkentidir diye konuştu.

Başkan Güngör, Kahramanmaraş ata sporumuz güreşin başkentidir

Başkan Güngör, Kahramanmaraş ata sporumuz güreşin başkentidir

Kentte düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nın ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Spor alanında bu topraklardan göğsümüzü kabartan çok değerli güreşçilerimiz ve sporcularımız yetişmiştir. Kahramanmaraş’ımız ata sporumuz şalvar güreşinin de başkentidir diye konuştu.

19 Aralık 2021 Pazar 14:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nın ödül törenine katıldı. Türkiye geneli 32 şehirden 600’ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada ödülleri Başkan Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu verdi. Farklı sıkletlerde gerçekleştirilen final müsabakalarında şampiyonlar da belirlendi. 65 kiloda, M. Recep Aktaş birinci ve Hamza Alaca ikinci olurken, Mensur Bayoğu ve Ertuğrul Kahveci üçüncülüğü paylaştı. 74 kiloda ise Soner Demirtaş birinci, Samet Ak ikinci, Tarık Gür ve İsmet Çiftçi üçüncü oldu. Ağır sıklette ise 92 kilogramda Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Bilici ikinci oldu. Üçüncülük kürsüsünü ise Samet Özarslan ve Erhan Yaylacı paylaştı.

Güreşin Yurdu Kahramanmaraş

Ödül töreninde konuşan Başkan Güngör, “Spor alanında bu topraklardan göğsümüzü kabartan çok değerli güreşçilerimiz ve sporcularımız yetişmiştir. Kahramanmaraş'ta ata sporumuz güreşte, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın yapılmasını çok önemli buluyorum. Güreş zenginliğinde birkaç şehir sayılsa onlardan biri de Kahramanmaraş'tır. Özellikle ata sporumuz şalvar güreşinin de başkentidir. Bu müsabakalarda görev alan ve güreşen sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Tarihinde İlk

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bugün Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Sütçü İmam'ın memleketi Kahramanmaraş'a hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. İnşallah başlayacak finallerimizle, yarın ve pazar günü maçlarımızla hep birlikte serbest güreşte dereceye giren Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olacak sporcularımızı görme fırsatı ve onları izleme fırsatı bulacağız. Bundan sonra da güreşin membası olan Kahramanmaraş'ımızı, memleketimizi şampiyonalarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Başkan GüngörKahramanmaraş Ata Sporumuz Güreşin Başkentidir
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