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Başkan Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü’nü Ağırladı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı’yı ağırlayan Başkan Güngör, “Nazik ziyaretleri için Sayın Karartı’ya teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü’nü Ağırladı

Başkan Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü’nü Ağırladı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı’yı ağırlayan Başkan Güngör, “Nazik ziyaretleri için Sayın Karartı’ya teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 17:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yusuf Karartı’yı makamında ağırladı. Ziyaret için Karartı’ya teşekkür ederek yeni görevinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yusuf Karartı’yı misafir ettik. Nazik ziyaretleri için Sayın Karartı’ya teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Kahramanmaraş’ımızda yeşil alanların, ormanların ve su varlığının artırılması noktasında Orman Bölge Müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da misafirperverliği için Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Başkan GüngörKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü’nü Ağırladı
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