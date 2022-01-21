Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Güngör: “Kapalı yolumuz kalmadı”

Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe belediyelere destek verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sorumluluk sahamızda bulunan cadde ve bulvarlarda kapalı yolumuz kalmamıştır. İlçe belediyelerimizin sorumluluğunda bulunan sokak ve yolların açılması konusunda ilçelerimize destek veriyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Başkan Güngör: “Kapalı yolumuz kalmadı”

Başkan Güngör: “Kapalı yolumuz kalmadı”

Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe belediyelere destek verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sorumluluk sahamızda bulunan cadde ve bulvarlarda kapalı yolumuz kalmamıştır. İlçe belediyelerimizin sorumluluğunda bulunan sokak ve yolların açılması konusunda ilçelerimize destek veriyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

21 Ocak 2022 Cuma 11:52
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesaplarından önemli bir mesaj kaydetti. Son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı ve hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak gerçekleştiği kentte ana arter, kavşak ve bulvarların tamamen açıldığını ifade eden Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda kapalı yolumuz kalmamıştır” dedi.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Toplamda 210 iş makinesi ve 300’ün üzerinde personelle gerçekleştirilen çalışmalar ise kentin 11 ilçesinde ara sokaklar ve tali yollarda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçe belediyelerin sorumluluk sahalarında da çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Güngör, “İlçe belediyelerimizin sorumluluğunda bulunan sokak ve yolların açılması konusunda ilçelerimize destek veriyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’den öğrencilere ücretsiz ring seferleri
KSÜ’den öğrencilere ücretsiz ring seferleri
SANKO okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
SANKO okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Ali Öztunç: Kahramanmaraş afet bölgesi ilan edilsin!
Ali Öztunç: Kahramanmaraş afet bölgesi ilan edilsin!
Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!
Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber