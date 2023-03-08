Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”

Kahramanmaraş’ın tekrardan ihyası ve inşası noktasında gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedeler için inşa edilen Ballıca Mahallesi Konteyner Kent, Egemenlik Mahallesi Prefabrik Çarşı ve Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Hayrettin Güngör, çocuklarla da bir araya geldi.

Esnafımıza Faaliyet Alanları Oluşturuyoruz

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaralarımızı hızla sarmaya çalışıyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte bu süreçleri sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Geçici barınma merkezi ve ticari ünitelerin kurulumları devam ediyor. Esnaflarımıza hizmet verecek alanlar oluşturuyoruz. Koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, STK’larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Geçici Barınma Alanlarının Kurulumu Sürüyor

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’mize konteyner kent ve prefabrik alan oluşturuluyor. Hamdolsun bunların da büyük bir kısmı tamamlanıyor. Burada AFAD’ımızın öncülüğünde çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimiz de konteyner kente çok büyük katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Karacasu Konteyner Kent’in altyapısını inşa ediyoruz. Normal hayata dönme noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Geçici barınma merkezlerinin inşası devam ederken şehrimizin farklı noktalarına hemşehrilerimiz için sosyal marketler kuruluyor. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.