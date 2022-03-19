Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Başkan Güngör kültür sanat kongresi’ne katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı.

Başkan Güngör kültür sanat kongresi’ne katıldı

Başkan Güngör kültür sanat kongresi’ne katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı.

19 Mart 2022 Cumartesi 17:57
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Arge Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala’nın açılış konuşması yaptığı kongreye Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kültür-Sanat Paylaşımları

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen kongreyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Güngör, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Arge Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı’nın düzenlediği Kültür Sanat Kongresi’nin ikinci gününde yerel yönetimlerin kültür-sanat faaliyetleriyle ilgili paylaşımlarını dinliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör Kültür Sanat Kongresi’ne Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta duygulandıran etkinlik
Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta duygulandıran etkinlik
Ölmez: “Ekonomi sorumluları tarafından doğru okunamıyor”
Ölmez: “Ekonomi sorumluları tarafından doğru okunamıyor”
Kahramanmaraş’ta mahkeme doktorlara hakarete 3 ay hapis verdi!
Kahramanmaraş’ta mahkeme doktorlara hakarete 3 ay hapis verdi!
Kahramanmaraş’ta fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor
Kahramanmaraş’ta fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor
IAS, Teknomelt ile anlaştı
IAS, Teknomelt ile anlaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber