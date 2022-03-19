Başkan Güngör kültür sanat kongresi’ne katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Arge Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala’nın açılış konuşması yaptığı kongreye Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kültür-Sanat Paylaşımları

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen kongreyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Güngör, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Arge Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı’nın düzenlediği Kültür Sanat Kongresi’nin ikinci gününde yerel yönetimlerin kültür-sanat faaliyetleriyle ilgili paylaşımlarını dinliyoruz” ifadelerine yer verdi.