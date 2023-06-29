Başkan Güngör, ‘Kurban Bayramı’mız mübarek olsun’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı bayramlaşma programının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız asrın felaketinin ardından ikinci bayram. Acılarımız hala ilk günkü gibi taze, neşemiz gölgeli, sevincimiz buruk.Öncelikle depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.