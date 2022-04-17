Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi

Başkan Güngör Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Saçaklızade Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar yemeğinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Güngör, iftar programının ardından Saçaklızade İlkokulu’nda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı.

Başkan Güngör Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Başkan Güngör Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Saçaklızade Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar yemeğinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Güngör, iftar programının ardından Saçaklızade İlkokulu’nda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı.

17 Nisan 2022 Pazar 15:03
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayında iftar sofralarında, teravih namazları sonrası ve sahurda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, Onikişubat Saçaklızade Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle birlikte iftar yapan Başkan Güngör, “Mübarek Ramazan’da sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye gayret ediyoruz. Bugün de Saçaklızade Mahalle Muhtarlığımız tarafından organize edilen iftar yemeğinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hep birlikte yapılan iftarların tadı bir başka oluyor” dedi.

Okulumuza ve Öğrencilerimize Hayırlı Olsun

Saçaklızade Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, programın ardından Saçaklızade İlkokulu’nda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da yer aldı. Açılışa ilişkin açıklama yapan Başkan Güngör, “Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve okul idarecilerimizle birlikte Saçaklızade İlkokulumuzda Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer adı verilen kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör Mahalle Sakinleriyle İftar Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi parti Kahramanmaraş teşkilatından iftar programı!
İyi parti Kahramanmaraş teşkilatından iftar programı!
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, Sanko’da
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, Sanko’da
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Güngör Gençlerle "Firik Ve Çay" Etkinliğinde Buluştu
Başkan Güngör Gençlerle "Firik Ve Çay" Etkinliğinde Buluştu
KMESOB Başkan Adayı Köfte, “Makamın değil esnafın başkanı olacağız”
KMESOB Başkan Adayı Köfte, “Makamın değil esnafın başkanı olacağız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber