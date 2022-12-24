Başkan Güngör, Mahir Ünal’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri programının açılışına ve bir dizi programa katılmak için şehre gelen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı makamında ağırladı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, heyete 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne ilişkin bilgiler aktardı.

Şiir ve Edebiyat Günleri’ne Davet

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri programımıza katılmak için şehrimize gelen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız ve milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ı misafir ettik. İnşallah bugün saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizin ilk gününde şiir dinletisi ve Hakan Dedeler konseri olacak. Tüm hemşehrilerimizi Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimize bekliyoruz” dedi.