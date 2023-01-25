Başkan Güngör, Merdan Derneği Yönetimini Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Pak ve yönetimini makamında ağırladı. Derneğin çalışmalarının ve şehirde gençlere yönelik hayata geçirilen projelerin konuşulduğu ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Pak ve yönetimini misafir ettik. Derneğin çalışmalarına ilişkin misafirlerimizden bilgiler aldık. Gerçekten özellikle gençlerimize yönelik çok güzel projeler hayata geçiriyorlar. Dernek Başkanı Sayın Mehmet Pak ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi. Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Pak da misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.