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Başkan Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Programına Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu İçin Teknik Yardım Projesi’ buluşmasına katıldı.

Başkan Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Programına Katıldı

Başkan Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Programına Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu İçin Teknik Yardım Projesi’ buluşmasına katıldı.

29 Kasım 2022 Salı 17:43

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Ulusal Yeterlilik Sistemi Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen ‘Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu İçin Teknik Yardım Projesi’ buluşmasına katıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda; Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Belgesi, sınav ve belgelendirme faaliyetleri, ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve eğitim akreditasyonu gibi konular ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programın hayırlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 29.11.2022 18:32
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Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Programına KatıldıBaşkan Güngör
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