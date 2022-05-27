Başkan Güngör Milletvekili Samancı’yı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gülay Arıcıgil Samancı’yı makamında ağırladı.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Başkan Yardımcısı Aziz Gümüş, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “AK Parti Konya Milletvekilimiz, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Gülay Arıcıgil Samancı’yı şehrimizde misafir ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Maraş’ın Milli Mücadelesi ve şehre verilen İstiklal Madalyası hakkında bilgiler aktaran Başkan Güngör, Milletvekili Samancı’ya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nı takdim etti.